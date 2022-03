Logitech G annuncia le ASTRO A10 Wired per console

Logitech G, un marchio del Gruppo Logitech, (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI) e uno dei principali innovatori di tecnologie e accessori per il videogioco, ha presentato oggi le nuove cuffie gaming ASTRO Gaming A10 Gen 2. Create sulla base delle originali cuffie A10, le nuove ASTRO A10 Gen 2 offrono comfort e qualità audio senza rivali, insieme a un design versatile e studiato per il giocatore moderno. Costruite per migliorare l’esperienza di gioco, le nuove cuffie sono disponibili in cinque esclusive opzioni di colore, al prezzo straordinario di €59.99.

Peter Kingsley, CMO di Logitech G, ha dichiarato:

Con le nuove cuffie A10 ci siamo concentrati sull’idea di costruire in base alle esigenze e ai desideri dei clienti di nuova generazione, e non solo sul fatto di essere un prodotto di nuova generazione. Abbiamo apportato numerosi miglioramenti alle prestazioni e al set di funzionalità, creando allo stesso tempo un prodotto leggero, comodo e flessibile per le molteplici modalità di gioco disponibili oggi. Sono disponibili in una serie di colorazioni audaci per riflettere la personalità e lo stile individuali e, soprattutto, siamo in grado di farlo in un modo sostenibile per il pianeta e la nostra società.



Le cuffie A10 Gen 2 offrono un audio ad alta fedeltà, accuratamente bilanciato con driver dinamici ASTRO Audio da 32 mm personalizzati per un’esperienza coinvolgente. L’avanzato microfono integrato ad asta può essere alzato per disattivare l’audio per la privacy, e portato verso il basso per comunicazioni cristalline tramite un microfono unidirezionale da 6,0 mm.

Grazie al peso di soli 246 grammi, le cuffie A10 Gen 2 sono leggere e confortevoli da indossare per tutto il giorno. Le cuffie A10 Gen 2 si adattano a un’ampia gamma di persone, ma sono state progettate e ottimizzate per il comfort delle teste di dimensioni più piccole. L’archetto imbottito e i cuscinetti auricolari in memory foam, associati a una struttura leggera, offrono un comfort mai provato prima.

Le A10 Gen 2 sono una delle cuffie da gioco più sostenibili di ASTRO e sono certificate CarbonNeutral, il che significa che finanziamo compensazioni di carbonio certificate di alta qualità per ridurre a zero l’impatto del carbonio del prodotto. Le parti in plastica includono un minimo del 35% di contenuto riciclato post-consumo, e l’imballaggio in carta proviene da foreste certificate FSCTM. Scegliendo queste cuffie da gioco, gli utenti partecipano al supporto della gestione responsabile delle foreste del mondo.

Disponibili a partire dal 1 Marzo 2022, le cuffie ASTRO A10 Gen 2 Wired Gaming avranno un prezzo suggerito alla vendita di €59.99.