Back 4 Blood supera i 10 milioni di giocatori, annunciata una nuova espansione

Warner Bros. Games insieme a Turtle Rock Studios hanno recentemente annunciato delle buone notizie per Back 4 Blood, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, dove su PC può essere attualmente scaricato dagli iscritti dell’Xbox Game Pass, il popolare servizio di casa Microsoft. Secondo quanto svelato da entrambe le compagnie, l’opera è riuscita a raggiungere gli oltre 10 milioni di giocatori, un traguardo veramente fenomenale per entrambe le aziende.

Steve Goldstein, General Manager di Turtle Rock Studios, ecco cosa ha dichiarato nel recente comunicato stampa:

Raggiungere una tale milestone nel breve tempo dal lancio di Back 4 Blood è un evento storico per il nostro studio e per questo franchise. Mentre guardiamo avanti, siamo entusiasti di mantenere lo slancio con la nostra prossima espansione, ‘Tunnels of Terror’, che offrirà più contenuti cooperativi per i fan per continuare a pulire il mondo dei Ridden”.



Come si evince dal comunicato stampa, Turtle Rock Studios ha anche annunciato la nuova espansione, Tunnels of Terror, che arriverà nella giornata del 12 aprile. Potete visionare tutti i contenuti dall’immagine in calce alla notizia. Ecco maggiori dettagli sull’espansione: