BAFTA Games Awards 2022: nomination per il miglior gioco dell’anno

Sono stati annunciati i sei candidati al premio per il gioco dell’anno in vista dei BAFTA Games Awards 2022, che si svolgeranno giovedì 7 aprile.

Il premio, che è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno, è l’unica categoria ad essere votata dai giocatori. Per il secondo anno consecutivo, la lista è stata decisa da una giuria di esperti del settore, che hanno avuto il compito di nominare sei giochi: nella lista ci sono titoli già pluri-premiati, ma non mancano le sorprese.

Le votazioni per il gioco dell’anno si apriranno oggi a questo sito e si chiuderanno alle 19:00 di venerdì 1 aprile.

Questi i candidati dell’EE Game of the Year 2022:

Dr. Jo Twist OBE, Presidente del Comitato Giochi della BAFTA, ha detto:

“Congratulazioni a tutti i candidati al premio EE Game of The Year di quest’anno. Sono lieta che esperti del settore, creatori di contenuti e giornalisti del gaming abbiano partecipato come giuria BAFTA, alcuni per la prima volta. Questi sei giochi sono entrati nella shortlist perché rappresentano una gamma diversificata di giochi, generi e trame, e ora è il vostro turno di votare per i vostri preferiti. Le nomination delle altre categorie saranno rivelate in diretta sul canale Twitch della BAFTA giovedì 3 marzo, e non vediamo l’ora di festeggiare i vincitori”