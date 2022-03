Two Point Hospital: annunciato il DLC Speedy Recovery

Two Point Studios e SEGA hanno annunciato il nuovo DLC in arrivo per Two Point Hospital: si tratta di Speedy Recovery, e porterà diverse novità nel gestionale ospedaliero. Sarà disponibile su Steam e Microsoft Store a partire dal 15 marzo; non è ancora stata annunciata la data per le versioni console. Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Ecco cosa è incluso in questo nuovo DLC:

3 nuove località

3 nuove macchine di cura completamente animate

6 nuove malattie alla vista

19 nuove malattie in totale

Nuovo gameplay della spedizione delle ambulanze

Nuova musica, DJ e line tannoy

Nuovi ospedali

Allaccia la cintura per un gran tour del variegato paesaggio di Two Point County, dal freddo e invernale nord al tropicale sud, e ammira le attrazioni di una città moderna lungo la strada.

Ailing – affilati i denti nella risposta alle emergenze urbane con le tue nuove e scintillanti ambulanze stradali!

Betts Shore – torna a Pebberley Island in preda a un uragano mentre sviluppi nuove innovative ambulanze aeree!

Pointy Pass – scala le pericolose Pointy Mountains per salvare gli sciatori bloccati, gli escursionisti malinconici e recuperare gli scalatori maldestri!

Nuove malattie

Scopri una serie di nuove malattie e trattamenti mentre rimetti i tuoi pazienti sulla strada della guarigione:

Under The Weather

Hive Mind

Snow Problem

E…

Cyclonic Irritation, Hazardous Waist, Wet Behind The Ears e molti altre…!

Speedy Recovery include una serie di nuovi oggetti, tra cui:

Vasetto di miele

Pinguino coccolone

Archi arcobaleno

Tappeto peloso

Mini pupazzo di neve

Anatra Bin

Pista da corsa dell’ambulanza

…e molti altri!

Lasciandovi qui sotto al trailer del nuovo DLC di Two Point Hospital, vi ricordiamo che dagli stessi sviluppatori è in arrivo anche Two Point Campus.