Omori: aperti i pre-order per le versioni fisiche su PS4 e Switch

Omori, titolo di culto per PC (basti vedere le recensioni su Steam), arriverà a breve anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch. E da oggi è possibile anche pre-ordinare la versione fisica relativa proprio a queste due console. Per l’occasione OMOCAT ha pubblicato anche un trailer promo, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione che accompagna il video:

Esplora uno strano mondo pieno di amici e nemici colorati. Quando arriverà il momento, il percorso che hai scelto determinerà il tuo destino… e forse anche quello degli altri.



Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che la versione console di Omori era stata annunciata al Nintedo Indie World dello scorso dicembre.