Twisted Metal: la serie TV arriverà su Peacock

Il prossimo show televisivo targato PlayStation e basato sulla serie Twisted Metal verrà trasmesso su Peacock, che qui in Italia è visibile attraverso Sky.

Lo sviluppo di Twisted Metal ha iniziato ad ingranare l’anno scorso, in particolare quando Anthony Mackie (il Falcon dei film Marvel) è entrato nel progetto con un ruolo principale. Non si sa ancora la data d’uscita, ma sono arrivati nuovi dettagli relativi allo show.

Peacock, tramite un comunicato, descrive il progetto come una commedia e ha anche ribadito che Mackie e Will Arnett faranno parte dello show. Inoltre, Michael Johnathan Smith coprirà il ruolo di showrunner della serie oltre che come scrittore e produttore esecutivo.

Questa la descrizione della serie dal comunicato stampa:

“Twisted Metal, una serie televisiva live-action di mezz’ora basata sulla classica serie di giochi per PlayStation, è una commedia d’azione ad alto numero di ottani, basata su un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool, Zombieland) su un outsider dalla parlantina a cui viene offerta la possibilità di una vita migliore, ma solo se riesce a consegnare con successo un misterioso pacco in una terra desolata post-apocalittica. Con l’aiuto di un ladro d’auto dal grilletto facile, dovrà affrontare predoni selvaggi alla guida di veicoli di distruzione e altri pericoli della strada, tra cui un clown squilibrato che guida un camion di gelati fin troppo familiare”.

Parlando più che altro di questa collaborazione nel suo complesso, i co-presidenti di Sony Pictures Jeff Frost e Jason Cloffelter hanno parlato del loro entusiasmo nel vedere Twisted Metal prendere finalmente vita in questo modo.