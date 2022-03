GhostWire Tokyo: ecco il visual novel trailer di Prelude

Il 25 marzo GhostWire Tokyo sarà finalmente disponibile su PC tramite Steam e PlayStation 5 per la gioia di tutti i giocatori che sono ormai in attesa da molto tempo. Recentemente sono stati anche rivelati i requisiti per PC del titolo. Tango Gameworks, per aumentare ancora di più l’hype della community, ha pubblicato un visual novel trailer di lancio basato sul capitolo di Prelude The Corrupted Casefile.

Il trailer è molto corto e presenta il detective, i personaggi e le ambientazioni del gioco. Inoltre è presente anche una figura misteriosa, nascosta da un cappuccio, che sembra celare un nuovo mistero collegato all’occultista. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Affrontate l’ignoto, scoprite la verità e salvate la città. Tokyo è funestata da forze letali non appartenenti a questo mondo, dovute a un pericoloso occultista che in un istante ha fatto scomparire la popolazione intera. Alleatevi con una potente entità spettrale nella sua missione vendicativa e padroneggiate un poderoso arsenale di abilità per svelare la verità dietro le sparizioni, mentre affrontate l’ignoto in Ghostwire: Tokyo.



Caratteristiche

Una Tokyo spettrale : esplora la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione. Esplorate la città rimasta sospesa nel tempo quando la sua popolazione è sparita e recatevi nella surreale oltretomba per salvare la vostra famiglia.

: esplora la visione unica di una Tokyo stravolta da presenze soprannaturali. Scoprite i luoghi più caratteristici, come l’incrocio di Shibuya e la Tokyo Tower, ricostruiti nei minimi dettagli sfruttando al meglio la tecnologia di nuova generazione. Esplorate la città rimasta sospesa nel tempo quando la sua popolazione è sparita e recatevi nella surreale oltretomba per salvare la vostra famiglia. Abilità elementali: padroneggiate una combinazione di poteri elementali e abilità spettrali potenziabili per affrontare le minacce sovrannaturali che infestano la città. Grazie alle vostre abilità eteree potete elevarti fino alla cima dei grattacieli di Tokyo, sorvolare le strade in cerca di nuove missioni e perfino piombare sui nemici dall’alto.

GhostWire Tokyo sarà disponibile dal 25 marzo su PlayStation 5 e PC tramite Steam.