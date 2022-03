Amazon Prime Gaming: nuovi titoli gratuiti mensili

Anche per il mese di marzo appena iniziato, Amazon sta seguendo la tradizione mensile. Con Amazon Prime Gaming, per questo mese i membri di Amazon Prime possono giocare ad una raccolta di giochi grazie alle offerte mensili gratuite del servizio di abbonamento.

Mentre la formazione Prime Gaming di febbraio includeva giochi come il grande gioco di strategia 4X Stellaris, tra gli altri, la formazione di marzo sembra soddisfare maggiormente le persone che amano vari generi e la lista è molto accattivante.

Per questo mese, gli abbonati al servizio possono richiedere Madden NFL 22 di EA Sports, Surviving Mars di Paradox Interactive e altro ancora.

L’elenco dei giochi offerti con Amazon Prime Gaming per il mese di marzo:

Madden NFL 2022

Surviving Mars

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Cripto Against All Odds

The Stillness of the Wild

Look Inside

Pesterquest

I giochi sono attualmente gratuiti e per richiederli è necessario un abbonamento Amazon Prime attivo. Oltre a quanto sopra, gli abbonati possono anche richiedere premi in altri giochi, come una capsula Prime Gaming per League of Legends, oggetti virtuali per Roblox e altro ancora. Tramite il sito ufficiale è possibile sapere come riscattare i premi ed i prodotti sopra elencati ed anche come accedere al servizio Prime. Ogni mese la suddetta piattaforma titoli diversi gratuitamente.