Valheim: nuovi aggiornamenti e contenuti

Valheim di Iron Gate AB ha avuto un’enorme popolarità non appena è arrivato su Steam in Early Access a febbraio, accumulando ben 8 milioni di vendite entro lo scorso agosto.

Anche se il clamore che ruota attorno al gioco è leggermente diminuito, gli sviluppatori stanno ancora lavorato sodo per gli aggiornamenti dei contenuti e le patch con costanza e regolarità. Con il gioco che riceve vari aggiornamenti, come Hearth e Home, e l’imminente Mistland attualmente in fase di sviluppo, gli sviluppatori hanno anche rilasciato una nuova patch per il gioco, aggiungendo varie modifiche e nuovi contenuti per il titolo stesso, facendo intendere che gli sviluppatori vogliano ampliare il loro gioco.

Numerata 0.207.20, la patch aggiunge nuovi contenuti, come un nuovo dungeon, nuovi materiali di fabbricazione, nuovi set di armature e altro ancora. Nuovi contenuti a parte, ci saranno delle correzioni e miglioramenti come un limitatore di FPS, correzioni dell’interfaccia utente, una funzione di pausa in single player ed altri errori e problemi di sistema sono stati risolti, insieme alle modifiche alla QoL.

Gli sviluppatori di Valheim hanno condiviso le modifiche tramite le note sulla patch in un post sul blog di Steam, annunciandolo anche tramite il profilo Twitter del titolo con un post.