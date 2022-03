Playstation: ritorna un popolare franchise?

PlayStation annuncerà il ritorno di un franchise “estremamente popolare” nel quarto trimestre del 2022.

Sony ha una serie di grandi uscite questo trimestre con Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, per non parlare di titoli come Ghostwire: Tokyo di Bethesda. Tuttavia, c’è ancora di più in lavorazione secondo VGnewsinsider su Twitter. Si dice che lo sviluppo del titolo sia “completato per circa il 70 percento”. L’insider afferma tramite un post sul suddetto social:

“Ho più informazioni su ciò, ma sto aspettando una risposta dalla mia fonte per essere sicuro prima di pubblicare qualsiasi cosa.“



Sebbene l’insider possa essere relativamente sconosciuto, affermano che il suo account precedente è stato eliminato a causa di un avvertimento sul copyright, e questo vuol dire che bisogna prendere le informazioni con le pinze, soprattutto dal momento che sono solo dei rumors. Per quanto riguarda i franchise di PlayStation “estremamente popolari” che potrebbero tornare in auge, Twisted Metal ha avuto il maggior numero di voci circolate nel corso degli anni. Secondo quanto riferito, una serie TV è in fase di sviluppo e il nuovo gioco avrebbe spostato gli sviluppatori da Lucid Games a Firesprite Studios.

Naturalmente, altre possibilità includono i nuovi giochi come Sly Cooper e Wipeout, secondo il co-fondatore di Xbox Era Nick Baker. Nonostante il rumor, si avrà la possibilità di avere conferme con il PlayStation Showcase di cui si parla questo mese.