Teamfight Tactics: la patch 12.5 durerà un mese

La patch 12.5 (qui la 12.4) è uscita oggi sui server Live di League Of Legends e Teamfight Tactics.

Le numerose modifiche apportate a Teamfight Tactics vengono giustificate da Riot Games in questo modo:

“I nostri obiettivi per la 12.5 sono di rendere efficaci quante più strategie possibili, in modo che i giocatori abbiano molte opzioni tra cui scegliere e combinazioni da provare durante la patch estesa. Quindi, in aggiunta alla lunga lista di nerf, in questa patch vedrete anche più buff del solito. D’altra parte, più saranno i modi in cui potremo giocare durante queste quattro settimane, meglio sarà per tutti!

Oltre a rendere efficaci più unità e tratti, vogliamo anche dare particolare enfasi al bilanciamento dei potenziamenti, con una serie di nerf a quelli troppo potenti in combattimento, buffando alcuni di quelli più divertenti ma non molto efficaci e reintroducendo Batti il cinque, che ora può apparire solo come terzo potenziamento e vi darà cinque unità casuali a costo 5!”