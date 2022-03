Nintendo Switch: personalizzazione icona utente

Nintendo Switch ha una libreria sorprendentemente buona e la casa sviluppatrice ne sta raccogliendo i frutti con vendite eccellenti, e nessuno di questi due elementi mostra alcun segno di rallentamento, soprattutto perché, secondo Nintendo, il dispositivo è ancora solo a metà della sua vita, ma ora tutti gli aspetti dell’esperienza utente con Switch sono soddisfacenti.

Sorprendentemente, tuttavia, Nintendo ha introdotto nuove funzionalità per indirizzare almeno uno di questi problemi almeno a un livello fondamentale. Si è saputo tramite un post sul profilo Twitter di Nintedeal, che glli abbonati a Nintendo Switch Online ora possono utilizzare i Platinum Points guadagnati completando le missioni, che variano dall’utilizzo di funzionalità a livello di sistema alla riproduzione di giochi specifici, per poi riscattarli per sbloccare vari elementi di personalizzazione delle icone. Con questi elementi, si può personalizzare la propria icona in diversi modi, che vanno dalla modifica della cornice dell’icona, all’utilizzo di elementi di diversi franchise. La selezione di queste opzioni verrà aggiornata a cadenza settimanale, con le attuali offerte che ruotano attorno a Super Mario Odyssey e Animal Crossing: New Horizons.

Questa è una funzionalità piuttosto semplice che aggiunge quel tocco che molti utenti di Nintendo avrebbero voluto sin dall’inizio. Questa possibilità di personalizzazione della propria icona è limitata solo a coloro che possiedono l’abbonamento del servizio online dell’ultima console di Nintendo.