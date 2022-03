Fortnite: in arrivo Ezio di Assassin’s Creed, rumor

Lo sparatutto battle royale di enorme successo di Epic Games, Fortnite, è passato dall’essere un semplice gioco a diventare una sensazione di cultura pop, con frequenti eventi dedicati a varie celebrità del mondo del gaming e contenuti crossover di altri popolari franchise multimediali. Il contenuto crossover di Assassin’s Creed è stato a lungo richiesto dai fan e una recente fuga di notizie dall’utente di Twitter ShiinaBR ha suggerito che potrebbe arrivare molto presto.

Il data miner ha portato alla luce un modello del personaggio del protagonista di Assassin’s Creed 2 Ezio Auditore nell’ultimo aggiornamento del gioco. Secondo il rumor, i giocatori potranno utilizzare le iconiche lame nascoste come strumento di raccolta per abbattere alberi e raccogliere risorse. Inoltre, sembra che avranno anche la possibilità di scegliere se indossare o meno l’iconico cappuccio da Assassino di Ezio. Fortnite ha recentemente aggiunto anche Nathan Drake e Chloe Frazer di Uncharted per celebrare il lancio del film Uncharted recentemente rilasciato e della collezione Uncharted: Legacy of Thieves. Di seguito una panoramica del gioco:

Afferrate tutti i vostri amici e partecipate a Fortnite Battle Royale di Epic Games, un enorme faccia a faccia da 100 giocatori che combina saccheggio, artigianato, sparatorie e caos. Il risultato è un’esperienza online competitiva completamente imprevedibile che diventa più grande e ancora più selvaggia ad ogni nuova stagione.

Esplorate ambienti ampi e distruttibili in cui non ci sono due giochi uguali e costruite enormi forti, date la caccia al bottino e unitevi agli amici per guadagnare la vostra Victory Royale. Collaborate nelle altre due modalità principali di Fortnite, ognuna con il proprio approccio di gioco unico. In modalità Creativa, create il vostro mondo da sogno Fortnite e in modalità Salva il mondo, unitevi a un massimo di tre amici per respingere orde di mostri.

Fortnite è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, dispostivi mobile, Nintendo Switch e PC.