League of Legends Patch Notes 12.5

League of Legends e TFT (per approfondire) si aggiornano oggi alla patch 12.5 introducendo numerosi cambiamenti ed un nuovo set di Skin.

“Questa volta ci… azzzpetta una patch relativamente leggera! Ci sarà qualche nerf a campioni troppo forti come Ahri e Gwen, mentre altri come Samira e Seraphine riceveranno dei buff. Inoltre, abbiamo deciso di ridimensionare la potenza di Spaccascafo per i campioni a distanza e, soprattutto, abbiamo lavorato ad alcune aggiunte ronzanti!”