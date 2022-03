Pokemon Scarlet e Violet: pre ordini aperti

Pokemon Scarlet e Violet sono stati annunciati recentemente e hanno già fatto parlare di sé sia in bene che in male. Tra le ultime notizie è stato confermato che non sarà presente un Pokedex Nazionale nei due titoli. Alcuni store online come Amazon hanno già aperto i pre ordini per i giochi della nona generazione. Potete trovare il link per Pokemon Scarlet qui e per Pokemon Violet qui.

Almeno per ora, non è stato rivelato nessun bonus pre ordine per Pokemon Scarlet e Violet. I due nuovi titoli si distinguono dagli altri della serie perché presentano per la prima volta una meccanica di open world. Di seguito una panoramica dei due titoli:

I giochi Pokemon Scarlet e Pokemon Violet, i nuovi capitoli della serie Pokémon, arriveranno su Nintendo Switch entro la fine del 2022. Con questi nuovi titoli, la serie Pokemon compie un nuovo passo evolutivo, permettendovi di esplorare liberamente in un mondo aperto riccamente espresso. Varie città si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini. Potrete vedere i Pokemon di questa regione nei cieli, nei mari, nelle foreste, per le strade, ovunque. Sarete in grado di provare la vera gioia della serie Pokemon, combattere contro Pokemon selvaggi per catturarli, ora in un gioco open world che può divertire giocatori di qualsiasi età.

I tre Pokemon tra cui potrai scegliere il tuo primo partner sono Sprigatito di tipo Erba è un Pokemon Gatto Erba e la sua abilità è Overgrow. Viene definito come capriccioso e in cerca di attenzioni; Fuococo di tipo Fuoco è un Coccodrillo di fuoco e la sua abilità è Blaze. Viene definito come un Pokemon rilassato che fa le cose al suo ritmo; e Quaxly di tipo Acqua è Pokemon Anatroccolo e la sua abilità è Torrent. Viene definito come serio e ordinato.

Pokemon Scarlet e Pokemon Violet arriveranno su Nintendo Switch entro la fine del 2022.