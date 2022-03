Fortnite: inizia la Amazing Web Week

Il nuovo aggiornamento v19.40 di Fortnite introduce la “Amazing Web Week” (annuncio ufficiale), oltre a una varietà di nuove funzionalità di gioco in diverse modalità.

L’aggiornamento v19.40 aggiunge una varietà di nuove funzionalità al gioco, che si estendono in diverse modalità di Fortnite. Questo ultimo aggiornamento aggiunge una nuova settimana a tema Spider-Man, nuove funzionalità per gli impostori e altro ancora.

Il sempre popolare titolo battle royale free-to-play di Epic Games è nelle ultime settimane della sua stagione inaugurale del Capitolo 3.

Nelle ultime settimane Fortnite ha nuovamente potenziato i suoi contenuti Marvel, con personaggi come Rogue, Gambit e Clint Barton di Occhio di Falco e Kate Bishop.

Dettagliato sul sito Web ufficiale di Fortnite, il componente principale dell’aggiornamento v19.40 è la nuova settimana a tema Spider-Man.

Soprannominata “Amazing Web Week“, i giocatori potranno trovare Spider-Man’s Web Shooters come bottino del forziere oltre ai soliti punti di spawn dell’oggetto ambito.

I replay stanno anche ottenendo una nuova funzionalità aggiunta, in quanto i giocatori possono cambiare l’ora del giorno durante la riproduzione di un replay. L’unica eccezione sono le Isole Creative in cui l’ora del giorno è stata impostata dal creatore dell’isola.

Oltre alla Amazing Web Week e alla funzionalità aggiunta ai replay, la modalità Imposter di Fortnite viene aggiornata.

Considerando quanto siano diventati popolari gli sparatutto in tela di Spider-Man in questa stagione, la maggior parte della base di giocatori di Fortnite probabilmente manterrà il tempo a terra al minimo fino alla fine di Amazing Web Week l’8 marzo.

Mentre la Marvel è dominante nel gioco, ci sono voci che Fortnite stia pianificando un altro crossover con Batman della DC, sincronizzandosi con il film in uscita e con Assasin’s Creed con la possibile introduzione di Ezio (per approfondire).