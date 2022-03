Horizon Forbidden West: disponibile la patch 1.06

Tramite un post su Twitter Guerrilla Games ha comunicato la disponibilità della recente patch 1.06, per il nuovo titolo dedicato ad Aloy, Horizon Forbidden West. Recentemente il titolo ha raggiunto i primi posti della Classifica UK. Trovate le note del nuovo aggiornamento, versione 1.06, qui. Di seguito una panoramica della patch:

Modifiche Generali

Molteplici correzioni di crash.

Risolto il problema con più risorse che venivano visualizzate o visualizzate in streaming in modo visibile durante i filmati.

Risolte diverse schermate di caricamento non intenzionali/schermate nere che si attivavano in punti specifici.

Molteplici correzioni di localizzazione e correzioni di allineamento del testo.

Molteplici miglioramenti visivi e audio ai filmati.

Risolto un problema per cui Aloy si bloccava in una posa specifica quando si cambiava arma durante un attacco corpo a corpo pesante caricato.

Risolto un problema per cui rimappare i controlli per Fuoco primario su R1 impediva al giocatore di lanciare sassi.

Di seguito una panoramica di Horizon Forbidden West tramite il sito ufficiale PlayStation:

La terra sta morendo. Violente tempeste e una piaga inarrestabile funestano quel poco che resta dell’umanità, mentre nuove e tremende macchine vanno a caccia lungo i confini. La vita sulla Terra sembra destinata a una nuova estinzione e nessuno ne conosce il motivo.

Toccherà ad Aloy scoprire i segreti che si celano dietro queste insidie per riportare ordine ed equilibrio nel mondo. In questo viaggio incontrerà vecchie conoscenze, stringerà alleanze con nuove fazioni in guerra e farà luce sull’eredità dell’antico passato, tutto questo cercando di avere la meglio su un nemico apparentemente invincibile.

Horizon Forbidden West è disponibile in esclusiva per PlayStation 5 e PlayStation 4.