DOOM Eternal: disponibile la patch 6.66 su Switch

DOOM Eternal ha aggiunto una modalità orda e aggiornato il suo multiplayer su Nintendo Switch.

Id Software ha recentemente annunciato su Twitter tramite la pagina ufficiale di DOOM che l’aggiornamento 6.66 è disponibile per DOOM Eternal su Nintendo Switch, portando finalmente la modalità Orda e BATTLEMODE 2.0 ai giocatori sulla piattaforma.

Update 6.66 is now available as a free update for DOOM Eternal on Nintendo Switch!

Including: Horde Mode, BATTLEMODE 2.0, two new Arenas, new earnable cosmetics, new playable Demon: Dread Knight, as well as three new Master Levels: Taras Nabad, Mars Core, and The World Spear! pic.twitter.com/zC1nQJkpDL

— DOOM (@DOOM) March 1, 2022