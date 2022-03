Fortnite: possibile crossover con The Batman

Fortnite non è estraneo agli eventi crossover e gli ultimi rumor sembrano indicare che The Batman potrebbe essere il prossimo franchise ad entrare a far parte dell’universo di gioco.

Gli eventi crossover sono stati la forza di Fornite negli ultimi anni e la Marvel è stata una parte importante in quanto è stata disponibile per l’inserimento in game di un’ampia varietà di personaggi, compresi Gambit e Rogue degli X-Men aggiunti di recente.

Molte volte, nuove skin cosmetiche vengono rilasciate in concomitanza con le uscite di film o Serie TV, cosa che già faceva vociferare una possibile entrata del personaggio DC Batman di Robert Pattinson nell’universo di Fortnite.

The Batman uscirà nelle sale il 3 marzo, l’utente Twitter @KwingReviews indica che anche la versione Robert Pattinson del personaggio sarà inclusa nel gioco.

KwingReviews in seguito ha chiarito che la fonte della notizia ha detto specificamente che la skin del film Batman sarebbe arrivata durante la prossima settimana su Fortnite.

Mentre i fan dovrebbero prenderlo con le pinze in quanto non proviene direttamente da Epic o DC, ci sono alcune buone notizie per coloro che sperano di vedere il nuovo Batsuit arrivare in Fortnite.

Ricordiamo inoltre che è in corso l’evento crossover con Spiderman “Amazing Web Week” su Fortnite (per approfondire).