Turtle Beach annuncia le Stealth 600 Gen 2 Max e Stealth 600 Gen 2 USB

Turtle Beach Corporation, azienda leader negli accessori da gaming, svela oggi le Stealth 600 Gen 2 MAX e le Stealth 600 Gen 2 USB, che vanno ad aggiungersi alla serie di cuffie gaming wireless Stealth 600, tra le più vendute della compagnia. Utilizzando le ultime tecnologie in fatto di connettività wireless, le Stealth 600 Gen 2 MAX dispongono di connettività multipiattaforma per connettersi a ogni tipologia di device, tra cui Xbox Series X|S e Xbox One o PS5 e PS4, oltre a Nintendo Switch e PC. Le Stealth 600 Gen 2 MAX spostano ancora più in alto l’asticella in termini di durata della batteria, arrivando fino a oltre 48 ore di gaming senza limiti. Le Stealth 600 Gen 2 USB garantiscono invece un immersivo audio wireless con ben oltre 24 ore di durata della batteria. Questi aggiornamenti si aggiungono alla capacità delle cuffie di offrire un potente suono surround spaziale 3D e un comfort impareggiabile, tra le principali caratteristiche che hanno permesso alle Stealth 600 di essere tra i prodotti più venduti di sempre dell’azienda.

Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation, ha dichiarato:

Abbiamo riprogettato le nostre popolarissime cuffie wireless Stealth 600 Gen 2 in modo che i giocatori possano connettersi a più dispositivi e giocare più a lungo, mantenendo il suono potente, la chat cristallina e il comfort che le ha rese un best-seller. Ascoltiamo sempre il feedback dei nostri fan e della community, oggi i giocatori giocano più giochi che mai e su più device. Con le nostre nuove Stealth 600 Gen 2 MAX, i giocatori possono facilmente passare da una piattaforma all’altra e godere delle principali funzionalità delle cuffie Turtle Beach come il Superhuman Hearing, per rimanere in vita più a lungo e vincere più partite.”



Dal loro lancio nell’agosto 2020, le Stealth 600 Gen 2 di Turtle Beach sono state LE cuffie più vendute. Inoltre, nel novembre 2021 TechRadar ha nominato le Stealth 600 Gen 2 per Xbox come una delle sue Cuffie Gaming Top per Xbox One, dicendo:

Le Stealth 600 Gen 2 di Turtle Beach hanno un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale, grazie alla loro eccellente qualità sonora e alle caratteristiche costruttive.

Le Stealth 600 Gen 2 MAX e le Stealth 600 Gen 2 USB sono disponibili in una varietà di colori. Le Stealth 600 Gen 2 MAX saranno disponibili in Black, Midnight Red, o Arctic Camo ad un prezzo consigliato di €139,99. e. Le Stealth 600 Gen 2 USB saranno disponibili in Black o White e mantengono lo stesso prezzo di €99,99 del modello più venduto. Le Stealth 600 Gen 2 MAX e Stealth 600 Gen 2 USB progettate per Xbox sono disponibili per il pre-order da oggi presso i rivenditori autorizzati, e saranno disponibili dal 3 aprile 2022. Le versioni PlayStation delle Stealth 600 Gen 2 MAX e delle Stealth 600 Gen 2 USB arriveranno in un secondo momento nel corso del 2022.