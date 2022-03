Destiny 2: Bungie bannerà gli utenti che sfrutteranno lo Steam Deck

Lo Steam Deck è disponibile per la spedizione in tutto il mondo e diversi consumatori hanno già ricevuto le loro unità. Un certo numero di titoli come God of War (2018), Deathloop, Sekiro: Shadows Die Twice e così via sono pienamente supportati, Tuttavia, ci sono ancora alcuni giochi che invece non lo sono affatto come Fortnite di Epic Games.

Aggiungete Destiny 2 di Bungie alla lista, il quale, recentemente, ha ricevuto la nuova espansione La Regina dei Sussurri. Nel suo articolo, Steam Guide, ha notato che il titolo non è supportato per il gioco su Steam Deck o su qualsiasi sistema che utilizza Steam Play’s Proton a meno che Windows sia installato e in esecuzione. I giocatori che tenteranno di lanciare Destiny 2 su Steam Deck attraverso SteamOS o Proton non saranno in grado di entrare nel gioco e saranno riportati alla loro libreria di giochi dopo un breve periodo di tempo. Inoltre, chiunque tenti di bypassare questo blocco riceverà un ban di gioco.

Il problema potrebbe avere a che fare con le misure anti-cheat. Dopo tutto, Fortnite è stato escluso a causa del fatto che Easy Anti-Cheat non è supportato sul deck di Steam (nonostante Valve abbia precedentemente notato che stava lavorando con Epic Games sul supporto dello stesso). I piani potrebbero cambiare in futuro, ma per ora, non aspettatevi di godervi il franchise di sparatutto looter di Bungie in movimento. Almeno, non attraverso la piattaforma portatile di Valve.