The Legend of Heroes Trails from Zero: annunciata la data d’uscita

Unisciti a Lloyd e ai suoi compagni di squadra nella Special Support Section per dare inizio al loro entusiasmante viaggio in The Legend of Heroes Trails from Zero. Esplora le strade di Crossbell City e scopri tutto ciò che ha da offrire…incluso il suo lato oscuro nascosto. Quali storie scoprirai dietro le facciate splendenti di questa città-stato? NIS America ha da poco pubblicato un trailer nuovo di zecca, all’interno del quale viene svelato la data d’uscita del gioco.

Scendendo nei particolari The Legend of Heroes: Trails from Zero sarà disponibile sugli scaffali dei negozi per Nintendo Switch, PS4 e PC dalla giornata del 27 settembre 2022. Ecco maggiori dettagli sul titolo: