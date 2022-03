Sea of Thieves: Rare ha piani ambiziosi per il futuro del gioco

Non molti giochi hanno una storia di svolta così impressionante e drastica come quella di Sea of Thieves, con l’avventura piratesca marinara di Rare che va di bene in meglio e si mette alle spalle il suo lancio difficile. Come ci si aspetterebbe, non sembra che la compagnia abbia intenzione di rallentare.

Il direttore creativo di Sea of Thieves, Mike Chapman, su Twitter, ha pubblicato un messaggio che invitava a candidarsi per diverse nuove posizioni nel team di sviluppo, ha fatto capire che Rare ha “piani ambiziosi per il futuro di Sea of Thieves come parte del nostro fantastico studio”.

Questo non è una sorpresa, data l’eccellenza con cui Rare ha supportato il gioco online dal suo lancio e il livello di successo che ha ottenuto come risultato. Il mese scorso, lo studio ha anche esposto brevemente i piani per continuare ad aggiungere nuovi contenuti story-driven al gioco per tutto il 2022, anche se la modalità PvP The Arena chiuderà il 10 marzo, in coincidenza con il lancio della Stagione Sei.

Sea of Thieves è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.