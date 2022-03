Il mondo dei videogame ha influenzato i casinò online?

Oggi ci occuperemo di un argomento molto particolare, ovvero le influenze tra casinò online e mobile gaming. Innanzitutto, c’è da dire che la relazione è biunivoca, e dunque le due sfere si contaminano ed influenzano a vicenda. Ma il boom del mobile gaming negli ultimi tempi ha sicuramente dato una svolta a questa relazione.

La situazione

Come si è visto, durante e dopo il lockdown del 2020 l’interesse per questi due temi è stato complementare. Da un lato, il traffico sui siti di casinò online come Videoslots andava sempre o più scemando, complice un periodo difficile di per sé. Dall’altro, il maggior tempo libero a disposizione ha garantito al mobile gaming una crescita di utenti mai vista prima. In questo periodo, il giro d’affari del gaming è cresciuto del 22%, per arrivare a 2,17 miliardi di euro.

Dunque, il mondo dei casinò online si è dovuto adattare, e nel corso del tempo si sono viste alcune modifiche. Queste sono state apportate sia per andare incontro ai gusti dei clienti, ma anche per differenziare la loro offerta. Perciò abbiamo visto nascere nuove modalità di scommessa, e nuovi giochi disponibili.

Le animazioni su siti come Videoslots, grazie anche ai progressi della tecnologia, sono sempre più simili a quelle del gaming. Sono inoltre stati sviluppate slot machine a tema di alcuni videogiochi famosi, come Tomb Raider, Hitman e Call Of Duty.

I siti di casinò online, inoltre, hanno messo a disposizione del loro utenti dei modi particolari di scommettere. Si tratta in primis del casinò live, dove è possibile giocare assistiti da un croupier in carne ed ossa. Tale modalità permette di sentirsi come in un casinò di Las Vegas, senza il bisogno di comprare un costoso biglietto aereo!

Inoltre, anche le scommesse virtuali possono essere equiparate al gaming. in questo tipo di scommesse, vengono simulati diversi tipi di eventi. Può essere il caso di corse ippiche, partite di calcio, Gran Premi virtuali, insomma ce n’è per tutti i gusti.

La nascita degli Esports

Infine, c’è un punto in cui è molto evidente l’influenza del gaming sui siti di scommesse online. Al giorno d’oggi, è infatti possibile piazzare giocate, se si volesse, su eventi di Esports. Si tratta di tornei in cui due team si sfidano a diversi videogiochi. I titoli più comuni su cui si può giocare, se si fosse deciso di farlo, sono DOTA 2 e League Of Legends. Non mancano, comunque, siti che mettono a disposizione quote su tornei di Battlefield e CS:GO.

Conclusioni

Come abbiamo visto, i due mondi si influenzano a vicenda, e siamo sicuri ch in futuro tutto ciò crescerà ulteriormente. Una raccomandazione però è necessaria. Quando si tratta di scommesse online e casinò, bisogna andarci coi piedi di piombo. Comportamenti compulsivi possono tradursi in ludopatia, una patologia riconosciuta, che nuoce il giocatore e chi gli sta intorno.

Bisogna inoltre, sempre assicurarsi che il sito su cui si vuole scommettere dispone della licenza ADM. Ciò significa che è un operatore affidabili, ma non dà sicurezza di vittoria.