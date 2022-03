Razer annuncia la partnership con Envy

Razer, l’azienda ha progettato e creato il più vasto ecosistema indipendente per di hardware, software e servizi per i gamers, annuncia una sponsorizzazione pluriennale con Envy Gaming, nominando l’azienda “Official Peripherals Partner“, per la fornitura di cuffie, tastiere, mouse, tappetini per mouse e sedie da gioco per i propri talent, creator e i team di esport professionali.

Le ambizioni del Team Razer sono sempre state quelle di coltivare community appassionate all’interno degli esport e di trasformare queste passioni in campionati. Abbiamo l’impegno verso noi stessi e la community di alzare costantemente l’asticella e portare gli esport nella loro prossima era. Insieme a Envy e OpTic stiamo raggiungendo decine di milioni di nuovi fan, riportando Razer alla ribalta negli esport nordamericani, dove siamo di casa.

Flo Gutierrez, Global Esports Director di Razer

Questa partnership globale permetterà una collaborazione con più squadre sotto la bandiera di Envy e OpTic Gaming, tra cui: OpTic Texas nella Call of Duty League, OpTic Halo, OpTic Valorant, Envy Rocket League, i Dallas Fuel nella Overwatch League, così come l’integrazione con il variegato roster di content creator dell’organizzazione.

Riunire innovatori e i leader del settore è fondamentale per ciò che crediamo possa dare ulteriore impulso a esport e gaming nella cultura e nell’intrattenimento mainstream. L’aggiunta di un leader globale del calibro di Razer per tutti i team e i creator di Envy e OpTic garantisce un grande valore nel lavoro di diffusione della nostra cultura e accrescimento di pubblico oggi e in futuro. Ha affermato Adam Rymer, CEO di Envy.

Integrando continue sessioni di feedback con i gamer professionisti e la community già in fase di progettazione, le periferiche esport all’avanguardia di Razer sono realizzate per soddisfare ogni esigenza anche nelle situazioni più difficili. Nell’ambito di questa partnership, Razer coinvolgerà i giocatori professionisti e i creator di Envy e OpTic per avere feedback utili in ottica di ricerca e sviluppo per la prossima generazione di periferiche gaming ed esport.