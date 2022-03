Resident Evil: tre capitoli in arrivo per PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Capcom ha annunciato che farà uscire tre capitoli della sua celebre saga horror su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: si tratta di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 biohazard.

Tutti e tre i titoli includeranno “caratteristiche all’avanguardia” come il ray-tracing, l’high frame rate e l’audio 3D. Le versioni PlayStation 5 avranno anche il supporto DualSense per il feedback aptico e i trigger adattivi.

Gli utenti che possiedono uno di questi capitoli su PlayStation 4 o Xbox One saranno in grado di aggiornare alle versioni PlayStation 5 o Xbox Series senza costi aggiuntivi. Una patch di aggiornamento sarà anche disponibile senza costi aggiuntivi per gli utenti PC.

Qui sotto una descrizione ufficiale, con screenshot, dei diversi capitoli.

Basato sul capolavoro originale che ha definito il genere, Resident Evil 2 è stato completamente ricostruito da zero per un’esperienza narrativa più profonda. Utilizzando il RE Engine di proprietà di Capcom, questa rivisitazione di Resident Evil 2 offre una nuova versione della classica saga survival horror con una grafica realistica da togliere il fiato, un audio coinvolgente da cardiopalma, una nuova telecamera sopra la spalla e controlli moderni in cima alle modalità di gioco del gioco originale.



Resident Evil 3 racconta la storia del membro della S.T.A.R.S. Jill Valentine mentre fugge da una Raccoon City in rovina e dall’implacabile Nemesis. Il RE Engine proprietario di Capcom combina una grafica fotorealistica e uno schema di controllo modernizzato con l’intenso combattimento e la risoluzione di puzzle della serie per offrire il capitolo finale ricco di azione sul crollo di Raccoon City.



Resident Evil 7 biohazard ha stabilito un nuovo corso per la serie Resident Evil quando è uscito, facendo leva sulle sue radici e aprendo le porte a un’esperienza horror davvero terrificante. Un nuovo drammatico passaggio per la serie alla visuale in prima persona in uno stile fotorealistico alimentato dal RE Engine proprietario di Capcom, Resident Evil 7 biohazard offre un livello di immersione senza precedenti che porta l’orrore emozionante da vicino e personale.

Non ci sono ancora novità riguardo non il remake di Outbreak, ma la notizia farà sicuramente felici i fan della saga.