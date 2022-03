Epic Games acquisisce la piattaforma musicale Bandcamp

Epic Games ha annunciato che acquisirà Bandcamp, la piattaforma musicale indie.

Sotto Epic Games, Bandcamp continuerà ad operare come marketplace standalone e commuity musicale, oltre ad essere guidata dal co-fondatore e CEO Ethan Diamond.

Queste le parole di Diamond in un comunicato stampa:

“La missione di Bandcamp è di aiutare a diffondere il potere di guarigione della musica costruendo una comunità dove gli artisti prosperano attraverso il sostegno diretto dei loro fan. In Epic, abbiamo trovato un partner che crede profondamente quanto noi che il futuro della musica, e dell’arte stessa, dipende dalla creazione di comunità eque e inclusive come quella che i nostri fan e artisti hanno contribuito a costruire. Siamo entusiasti di lavorare al fianco del team di Epic per accelerare la realizzazione della nostra missione e perseguire il nostro obiettivo comune di dare potere a più creatori in modo equo e aperto.”