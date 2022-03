Sifu: più di un milione di copie vendute, accolade trailer

Stamattina vi abbiamo parlato degli ottimi voti raggiunti da Sifu anche da Famitsu, e oggi Sloclap ha fatto capire pure del successo commerciale avuto dal titolo di arti marziali. Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che Sifu ha raggiunto ben 1 milione di copie vendute, e sono state mostrate anche alcune statistiche:

Il produttore esecutivo di Sloclap, Pierre Tarno, ha detto in merito:

“Siamo entusiasti dell’accoglienza di Sifu sia da parte dei fan che della stampa. Ci siamo proposti di creare un autentico gioco action kung fu che rendesse omaggio ai nostri film di kung fu preferiti. Siamo grati ai nostri fan in tutto il mondo, ma siamo particolarmente onorati dall’incredibile accoglienza che il gioco ha avuto in Cina. La nostra metrica interna di successo era quanto bene il gioco sarebbe stato ricevuto lì, e sapere che i fan in Cina sono il più grande segmento delle nostre vendite al di fuori del Nord America, con le recensioni positive della critica cinese significa molto per noi”.