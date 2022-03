Netflix acquista lo studio finlandese Next Games

Netflix ha stipulato un accordo per acquisire Next Games per 65 milioni di euro, che dovrebbe chiudersi nel secondo trimestre del 2022. Entrambe le società lo hanno annunciato in un comunicato. Altro passo dunque nel gaming per il colosso dell’intrattenimento on demand (a settembre era stato acquistato Night School Studio, quelli di Oxenfree e Aferparty).

Fondata nel 2013 e guidata da Teemu Huuhtanen, Next Games è lo studio dietro i giochi mobile Stranger Things: Puzzle Tales, The Walking Dead: Our World e The Walking Dead: No Man’s Land. Alla fine del 2021, Next Games aveva circa 120 dipendenti. Nel 2020, lo sviluppatore ha registrato un fatturato di 27,2 milioni di euro, con il 95% delle entrate generate dagli acquisti in-game.

Il vicepresidente della sezione game di Netflix, Michael Verdu, ha detto in merito:

“Next Games ha un team di gestione esperto, un forte track record con giochi mobili basati su franchise di intrattenimento e solide capacità operative. Siamo entusiasti che Next Games si unisca a Netflix come studio principale in una regione strategica e in un mercato di talenti chiave, espandendo le nostre capacità interne di studio di giochi. Anche se siamo solo all’inizio nel settore dei giochi, sono sicuro che insieme a Next Games saremo in grado di costruire un portafoglio di giochi di classe mondiale che delizieranno i nostri clienti in tutto il mondo”.

Il CEO di Next Games, Teemu Huuhtanen, ha aggiunto: