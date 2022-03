Valorant: disponibile la patch 4.0.4

Per Valorant è finalmente disponibile la nuova patch 4.0.4 che apporta correzioni di bug, aggiornamento competitivo per aumentare la varietà di mappe incontrate dai giocatori e una correzione per un problema con AFK nella modalità di gioco Escalation. Potete trovare le note complete qui.

Alcune modifiche importanti come gli agenti e il miglioramento del sistema utilizzato per posizionare le abilità in posizioni target sul terreno. In questo modo è più facile trovare punti di posizionamento validi. Sono state apportate anche modifiche specifici buff a Omen, Brimstone e nerf ad Astra, Viper. Per le mappe sono state prese in considerazione gli eventi che coinvolgono gli scontri a fuoco tra attaccanti e difensori. Ascent ha ricevuto una piccola modifica in cui la sfera B ora può essere presa dal riquadro inferiore. Le modifiche più importanti riguardano la mappa Icebox, dove il sito B è stato rielaborato per facilitare il controllo durante l’attacco, insieme ai siti Verdi B e A modificati per aiutare i difensori a isolare gli angoli dell’attaccante. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Modifiche Generali

Migliorato il sistema utilizzato per posizionare le abilità in posizioni a terra mirate. Questo aggiornamento dovrebbe semplificare la ricerca di posizioni di posizionamento valide in spazi ristretti.

Presentazione del test iniziale di un nuovo sistema di mappe deterministico in LATAM. L’obiettivo di questo sistema è aumentare la varietà di mappe che i giocatori incontreranno.

Risolti bug con vari agenti

Risolto un problema con gli AFK nella modalità di gioco Escalation

Risolto un bug per cui il timer si sovrapponeva durante la visualizzazione della mega mappa come osservatore

Risolto un problema per cui era possibile toccare la rotellina di scorrimento per attivare l’audio disinnescato senza effettivamente avviare un disinnescare.

Valorant è disponibile per PC tramite Epic Games Store.