S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: fermato lo sviluppo

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl della casa sviluppatrice GSC Game World è in arrivo già da molto tempo e, sebbene sia stato recentemente posticipato a dicembre 2022, sembra che il gioco arriverà in un secondo momento in futuro.

La casa sviluppatrice con sede in Ucraina è recentemente andato su Twitter per condividere con un post, un video sulla crisi in corso nel paese che è stato invaso dalla Russia, ed è attualmente sotto assedio. I lavoratori sul progetto del titolo spiegano che per il momento lo sviluppo del gioco è stato spostato in disparte, perché GSC Game World sta attualmente lavorando per garantire la sopravvivenza dei suoi dipendenti e delle loro famiglie, una prospettiva a dir poco straziante.

Non sorprende che il video non menzioni alcuna data di uscita aggiornata, ma data la situazione attuale e la data di uscita originale, i fan non dovrebbero aspettarsi di poter giocare tanto presto al titolo annunciato tempo fa.

Il titolo era in sviluppo per PC ed Xbox Series X/S, ma data la gravità della situazione, va da sé che la produzione e lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl, ovviamente non avrà e non dovrebbe avere la priorità in questo momento. Lo sviluppo del titolo riprenderà, si spera, quando la crisi in Ucraina avrà fine nel migliore dei modi, fino ad allora, non si può far altro che sperare per il bene della popolazione Ucraina.