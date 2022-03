Red Dead Online: aggiornamenti in arrivo

Mentre i giocatori più affezionati e gli utenti occasionali di Red Dead Online sono rimasti piuttosto delusi dal modo in cui Rockstar Games ha trattato il gioco dal lancio, soprattutto rispetto a Grand Theft Auto Online, sembra che la casa sviluppatrice stia cercando di recuperare, con nuovi aggiornamenti in arrivo.

Gli sviluppatori hanno rivelato il programma di aggiornamento settimanale completo di Red Dead Online per marzo, tramite un post sul blog ufficiale di Rockstar, dove spiegano cosa aggiungeranno nel titolo per invogliare i fan a giocare con regolarità, facendo sì che la delusione degli utenti possa diminuire. Alcuni punti salienti sono doppi XP e RDO$ su taglie regolari e taglie dei giocatori e tripli RDO$ e XP su taglie leggendarie e famigerate. Oltre a ciò, vengono menzionati anche oggetti gratuiti, come cinque speciali rianimatori di cavalli al momento dell’accesso, con whisky e birre gratuiti forniti per tutto il mese tramite i saloon di gioco.

Inoltre, vengono offerti alla base di giocatori 2 lingotti d’oro alla consegna di una taglia ogni settimana dal 1 marzo al 28 marzo, bonus di accesso per i cacciatori di taglie e altro ancora. Sempre tramite il blog sul sito ufficiale, è anche possibile leggere e conoscere il calendario degli aggiornamenti in primo piano pianificato per questo mese.