Destiny 2: nuovi aggiornamenti in arrivo

È passata una settimana dal lancio dell’ultima espansione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri ed i giocatori hanno segnalato problemi con Wellspring che non fornisce abbastanza armi Deepsight.

La casa sviluppatrice Bungie ha detto che avrebbe esaminato la questione, ed ora, il Game Director Joe Blackburn, ha affermato in un post tramite Twitter che ci sarà una patch la prossima settimana. Blackburn ha affermato:

“Stiamo ancora monitorando l’impegno di tempo per lo sblocco e il potenziamento delle armi artigianali, ma i tassi di rilascio e i requisiti di sblocco per le armi di Wellspring Throne World al momento impediranno a troppi giocatori di poter guadagnare le loro lame esotiche. La patch della prossima settimana dovrebbe rimediare a questo problema, aumentando le possibilità di rilascio delle armi Wellspring e aggiungendo anche la protezione dalla sfortuna, sia per ottenere un rilascio standard che per ottenere una versione risuonata di Deepsight di un’arma.“



Anche i tassi di rilascio per la lega ascendente, un nuovo materiale utilizzato per creare vantaggi potenziati sulle armi, con alcuni che non valgono la pena ma questa è una storia diversa, non sono soddisfacenti. Blackburn continua:

“Con la nostra patch mirata questo giovedì, si avranno maggiori possibilità di ricevere una lega ascendente non solo in base al livello di difficoltà dell’attività, ma anche in base al proprio livello di completamento Placca/Oro/Argento. Ciò significherà maggiori possibilità di guadagnare leghe ascendenti per i completamenti Oro/Platino, ma continueremo a monitorare e regolare i tassi di ottenimento con l’avanzare della stagione.“

Bungie si sta anche preparando per l’uscita del raid di La Regina dei Sussurri il 5 marzo. Come i raid precedenti, le prime 24 ore avranno la modalità Gara abilitata che limita tutti i giocatori a un determinato livello di Potenza, indipendentemente dalla loro potenza effettiva. La squadra che completerà per prima il raid guadagnerà alcune ricompense del mondo reale, che dovrebbero includere un’elegante cintura da campionato.