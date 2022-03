Shadow Warrior 3: finalmente disponibile

Shadow Warrior 3 è l’ultimo sparatutto in prima persona ricco di azione di Flying Wild Hog, ed è ora disponibile per Playstation 4 insieme al servizio di abbonamento online Playstation Now, PC e Xbox One.

Sui canali YouTube di Xbox e Playstation, è stato rilasciato il video trailer di lancio del titolo, che annuncia finalmente la sua disponibilità già da oggi.

La trama del titolo ha luogo dopo gli eventi di Shadow Warrior 2, dove Lo Wang e la sua vecchia nemesi Orochi Zilla lavorano insieme per abbattere un drago gigante. È più facile a dirsi che a farsi, ma forse la maschera di Hoji potrebbe fornire una risposta. Eliminando il bottino e le fasi casuali del gioco precedente, Shadow Warrior 3 presenta livelli realizzati a mano ed un focus sulla mobilità e sul gameplay. Infatti Wang può usare un rampino, può correre sui muri e molto altro per attraversare l’ambiente e tutta la mappa di gioco. Il combattimento presenta lo stesso mix di pistole e fendenti con le armi bianche, ma incorpora anche le armi Gore.

L’esecuzione dei nemici fornisce essenzialmente un pezzo di essi che può essere utilizzato come arma temporanea. Nel complesso, il combattimento è abbastanza avvincente: si può leggere di più sul gioco grazie ad una nostra recensione pubblicata qualche giorno fa.