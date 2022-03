Fortnite: arriva Naomi Osaka

Fortnite aggiunge la tennista professionista Naomi Osaka come skin della serie Icon, che viene fornita con varianti estetiche.

Il popolare titolo battle royale free-to-play dello sviluppatore Epic Games è attualmente nelle ultime settimane della sua prima stagione del Capitolo 3.

Nel corso della stagione Fortnite ha costantemente aggiunto nuove skin sia originali che da IP esterne, come X-Men’s Rogue e Gambit, anche se l’introduzione di Naomi Osaka pone fine alla pausa per l’aggiunta di celebrità nel gioco.

Naomi Osaka segna il ritorno di Fortnite nella serie Icon, che aggiunge importanti creatori di contenuti e celebrità come skin nel gioco.

La quattro volte campionessa del Grande Slam è disponibile in due distinte varianti: l’abito Naomi Osaka, con abiti color unicorno che ricordano le sue origini tennistiche, e l’abito da sacerdotessa oscura, che le conferisce un’atmosfera da stregone (articolo Epic Games).

Entrambi gli abiti sono dotati di un proprio set di accessori coordinati. I giocatori possono provare a sbloccare le skin all’inizio della Naomi Osaka Solos Cup di oggi, che ricompenserà i giocatori che ottengono almeno 8 punti con il Forbidden Ace Spray.



I due diversi outfit, sebbene nettamente diversi l’uno dall’altro, conferiscono entrambi alla tennista professionista un’atmosfera eterea, in modo simile a quanto fatto con l’ultima voce della Icon Series, Ariana Grande (per approfondire).

Il rilascio dei cosmetici Naomi Osaka non è l’unica novità che Fortnite sta introducendo questa settimana. Ieri è stata lanciata la patch di aggiornamento v19.40, che aggiunge diverse novità al gioco.

L’aggiornamento più notevole è la nuova settimana a tema Spider-Man, soprannominata Amazing Web Week (per approfondire).

L’aggiornamento consente inoltre ai giocatori di scegliere l’ora del giorno durante i replay e aggiunge la chat vocale di prossimità alla modalità Imposter, consentendo ai giocatori di ascoltare gli altri vicino al proprio personaggio.