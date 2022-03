WWE 2K22: trailer su Rei Mysterio e i suoi 20 anni di carriera

2K svela un nuovo trailer di WWE 2K22 che mostra MyRISE, con una splendida narrazione della Superstar Rey Mysterio e dei suoi 20 anni di carriera in WWE. Inoltre verrano rivelate in anteprima storyline uniche per le divisioni maschile e femminile disponibili in MyRISE. Di recente per il titolo è stata annunciata la Deluxe Edition.

In Rey Mysterio 2K Showcase, i giocatori affrontano avversari leggendari come Eddie Guerrero, The Undertaker e Shawn Michaels, così come Superstar attuali, tra cui The Miz e Dolph Ziggler. Il gameplay frenetico passa in modo impeccabile a filmati storici dal vivo, utilizzando la nuova tecnologia Slingshot di 2K, per un’esperienza davvero coinvolgente. MyRISE permette ai giocatori l’opportunità di sperimentare il viaggio di una Superstar WWE, dagli umili inizi di un Rookie al WWE Performance Center alla sfida di diventare una Superstar, per essere immortalato come una Leggenda WWE. Di seguito una panoramica di WWE 2K22 tramite Steam:

Scendi dagli spalti e ottieni il controllo completo del WWE Universe.



Colpire così duro non è mai stato così facile. Tutto, dai comandi alla grafica mozzafiato, è stato riprogettato per immergerti così tanto nell’azione che avrai l’impressione di trovarti a bordo ring durante un match di WrestleMania.

Caratteristiche

Controllate le superstar e le leggende di WWE : Eseguite tuffi, liberatevi dagli schienamenti e mettete a segno mosse finali con le Superstar e Leggende WWE più grandi e realistiche di sempre.

: Eseguite tuffi, liberatevi dagli schienamenti e mettete a segno mosse finali con le Superstar e Leggende WWE più grandi e realistiche di sempre. Il mio General Manager: Nei panni di un general manager della WWE, sarete voi a prendere le decisioni per il brand. Assumete il comando di Raw, SmackDown, NXT o NXT UK e seleziona il vostro roster di Superstar e Leggende WWE per competere contro i GM rivali nella realizzazione del brand di maggior successo del WWE Universe.

WWE 2k22 sarà disponibile dall’11 marzo su PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.