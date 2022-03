Risk of Rain 2 Survivors of the Void è disponibile per PC

La prima espansione a pagamento di Hopoo Games per Risk of Rain 2 è disponibile su Steam. Survivors of the Void introduce due nuovi Survivors giocabili nel Railgunner e nel Void Fiend insieme a nuovi livelli da esplorare, nuovi oggetti e molto altro.

Alcune delle nuovemodifiche includono Aphelian Sanctuary con le sue cascate e la Siphoned Forest che consente di pattinare sul ghiaccio improvvisato. Naturalmente, ci sono anche nuove minacce con nove nuovi mostri, tre boss e due nuovi tipi Elite da affrontare. Sono stati aggiunti 14 nuovi oggetti del Vuoto, quattro nuovi oggetti lunari, cinque nuovi pezzi di equipaggiamento e 18 nuovi oggetti normali. I nuovi Sopravvissuti portano anche alcuni nuovi stili di gioco interessanti, che si tratti del Railgunner e dei suoi danni a lungo raggio, o del Void Fiend che riceve abilità più potenti man mano che aumenta la corruzione. C’è anche una nuova modalità, The Simulacrum , per coloro che vogliono mettere alla prova il loro coraggio contro ondate infinite di nemici. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Il Portale per il Vuoto si è aperto! Il potere corruttivo contenuto ha avvolto Petrichor V e fatto sprofondare il pianeta nell’oscurità. Per millenni, le Creature del Vuoto si sono potenziate portando artefatti dal nostro regno al loro. Ora vogliono aggiungere anche te alla loro collezione.

Tuffati nell’avventura con i tuoi amici! Basta che un solo giocatore possieda Survivors of the Void per far comparire in gioco mostri, livelli e oggetti per tutta la lobby. I giocatori senza Survivors of the Void non potranno selezionare i due nuovi sopravvissuti o sbloccare permanentemente nuovi oggetti, diari, registri e altri contenuti.

Risk of Rain 2: Survivors of the Void è disponibile su PC tramite Steam e prossimamente anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Google Stadia.