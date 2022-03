Rocket League: disponibile la Batmobile

La Batmobile del film in uscita The Batman è arrivata in Rocket League, insieme a nuove modalità a tempo limitato ambientate nel mondo di Gotham City.

Con The Batman in uscita nelle sale questo fine settimana, Rocket League celebra l’uscita del film con una nuova auto basata sulla nuova versione del film della Batmobile.

Proprio come Fortnite, sviluppato da Epic Games, Rocket League ha visto una varietà di franchise essere rappresentati nel gioco attraverso veicoli iconici, che si tratti dell’Aston Martin DB5 di James Bond o dell’Ecto-1 di Ghostbusters.

E ora un altro franchise cinematografico è stato aggiunto al mix con l’introduzione della Batmobile.

Annunciato sul sito ufficiale di Rocket League, la Batmoblie, come si vede nel nuovo film The Batman, sarà disponibile per l’acquisto nel negozio di articoli del gioco, insieme a una varietà di cosmetici.

Oltre al rilascio di questo nuovo pacchetto, gli sviluppatori riporteranno la modalità a tempo limitato Gotham City Rumble, che vedrà i giocatori essere in grado di afferrare potenziamenti basati sulla galleria del ladro di Batman.

Il franchise di Batman ha visto una varietà di crossover con Rocket League in passato, con la già citata Gotham City Rumble LTM e con veicoli basati sulle altre versioni passate della Batmobile che appaiono in film come Batman v Superman: Dawn of Justice e la trilogia de Il cavaliere oscuro.

Finora, The Batman ha ricevuto recensioni entusiastiche dalla critica finora per il suo tono maturo, le interpretazioni accattivanti e l’eccellente regia sotto Matt Reeves.

Con diverse promozioni rilasciate per il film prima della sua uscita, incluso un altro possibile crossover con Fortnite (per approfondire), la sua inclusione in Rocket League era quasi scontata.