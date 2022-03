John Romero: al lavoro su DOOM 2 per beneficenza

John Romero, il celebre game designer di DOOM, Quake e Wolfenstein 3D, ha recentemente annunciato la vendita di un nuovo livello dello storico DOOM 2.

L’obiettivo è di raccogliere fondi in aiuto all’Ucraina.

Tutti i ricavati verranno devoluti alla Croce Rossa ed altre organizzazioni che si occupano di aiutare il paese ed i suoi residenti durante questo periodo difficile di guerra che va avanti da fine febbraio.

Il livello, chiamato One Humanity, è acquistabile per 5 dollari (USD) sul sito ufficiale di John Romero.

Annuncia Romero su Twitter.

To support the people of Ukraine and the humanitarian efforts of the Red Cross and the UN Central Emergency Response Fund, I’m releasing a new DOOM II level for a donation of €5. 100% of the proceeds go toward these agencies. Thank you. https://t.co/1meRjC0IJZ pic.twitter.com/p0VbjdIofP

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) March 2, 2022