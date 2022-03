Shredders: arriva il 17 marzo anche su Xbox Game Pass

Il gioco di simulazione di snowboard Shredders verrà lanciato per Xbox Series e PC tramite Steam e Microsoft Store il 17 marzo, hanno annunciato l’editore FoamPunch e gli sviluppatori I-Illusions e Let It Roll. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.A gennaio un rumor aveva già comunicato la data di lancio tramite un elenco di giochi trovati su Microsoft Store. Date un’occhiata al trailer qui sotto. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Tu e la tua amica state realizzando video di snowboard al resort di Frozen Wood quando venite ingaggiati per realizzare dei video professionali e sponsorizzati. Questa opportunità vi permette di scoprire un mondo completamente nuovo sullo snowboard, rider professionisti, motoslitte e funzionalità epiche da distruggere. Non solo, ma un invito ha attirato un intero gruppo di pro-rider nell’area e, con l’aiuto del vostro sponsor, avrete la possibilità di incontrarne alcuni, imparare un sacco di loro tecniche e forse anche avere la possibilità di unirti a loro in un evento internazionale.

Caratteristiche

Enorme mondo aperto sbloccabile: l’orizzonte è pieno di linee, caratteristiche e paesaggi meravigliosi e la neve è sempre fresca.

l’orizzonte è pieno di linee, caratteristiche e paesaggi meravigliosi e la neve è sempre fresca. Stili unici : nessun gioco di snowboard è mai stato creato con questo livello di controllo. Ogni mossa è fantastica, dagli splendidi giri con Jamie Anderson, alle freccette sul prato con Sebbe De Buck e ai trucchi con le nocche con Marcus Kleveland.

: nessun gioco di snowboard è mai stato creato con questo livello di controllo. Ogni mossa è fantastica, dagli splendidi giri con Jamie Anderson, alle freccette sul prato con Sebbe De Buck e ai trucchi con le nocche con Marcus Kleveland. Modalità Storia : con l’aiuto del vostro amico Scotty potete incontrare i professionisti e imparare le loro mosse.

: con l’aiuto del vostro amico Scotty potete incontrare i professionisti e imparare le loro mosse. Animazioni realistiche : lo snowboard non è mai stato così fluido.

: lo snowboard non è mai stato così fluido. Multiplayer: con il multiplayer potete gareggiare e cercare di raggiungere i primi posti insieme ai tuoi amici.

Shredders sarà disponibile per Xbox Series X/S, Xbox Game Pass e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.