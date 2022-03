New World: Heart of Madness è il prossimo DLC

Amazon annuncia i piani per prossimo aggiornamento di New World: Heart of Madness.

Dal lancio di New World nel settembre 2021 (per approfondire) fino ad oggi, Amazon si è concentrata principalmente sul perfezionamento dell’MMO.

Tramite l’account ufficiale Twitter è stato ora rivelato il più grande aggiornamento dei contenuti di New World, la patch Heart of Madness.

The Blunderbuss isn't the only thing coming to Aeternum in March.

La storia di New World al momento del lancio ruotava vagamente attorno al personaggio di Isabella; tuttavia, le vicende che si svolgono nel corso del gioco non concludono la sua storia.

Amazon afferma che un aspetto importante dell’aggiornamento sarà la conclusione della trama legata al personaggio di Isabella.

Chiamata The Tempest’s Heart, la spedizione di Myrkgard sarà uno dei contenuti endgame. La spedizione da cinque uomini sarà disponibile per i giocatori di livello 60 e richiederà che tutti abbiano un Gearscore di 550 o superiore.

Un’altra importante aggiunta con l’aggiornamento Heart of Madness è l’introduzione di una nuova arma, il Blunderbuss.

Il Blunderbuss è una pistola a distanza progettata con elementi unici per distinguerla dalle altre armi.

Il suo kit è costruito per offrire un mix di combattimento a corto raggio a medio raggio, nonché un’elevata mobilità per spostarsi tra le due distanze. È anche unico in quanto è la prima arma di New World scalabile in base a Forza e Intelligenza, che dovrebbe abbinarsi bene a una vasta gamma di build.

La data di rilascio per l’aggiornamento Heart of Madness deve ancora essere confermata.

Amazon afferma che Heart of Madness entrerà in versione beta con l’aggiornamento di marzo.

La data di rilascio definitiva dipenderà probabilmente da come andranno i test, ma potrebbe essere più vicina di quanto alcuni si aspettino.