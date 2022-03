Lost Ark: rivelato il contenuto dell’update di marzo

Il 2 marzo, mediante un tweet dell’account ufficiale, Lost Ark (recentemente diventato il secondo gioco più giocato su Steam) rivela i piani per l’update di marzo.

Today we’re revealing some of the key features releasing in March. Get all the details and take a look into what's coming!

📌 https://t.co/1DpyjuHsyj pic.twitter.com/JOmXq63x6N

— Lost Ark (@playlostark) March 2, 2022