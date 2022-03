Sifu ha superato il milione di giocatori

Accolto e acclamato come uno dei primi contendenti al titolo di GOTY e apprezzato universalmente dalla critica internazionale, sia occidentale che orientale, Sifu, il gioco d’azione Kung Fu realizzato dallo studio di sviluppo ed editore indipendente Sloclap ha raggiunto un milione di copie vendute a tre settimane dal lancio. Sifu è disponibile su PlayStation e PC tramite Epic Games Store, al prezzo di €39,99.

Fino a oggi sono state giocate più di 10 milioni di ore. Del milione di giocatori che hanno iniziato l’avventura, oltre il 45 percento ha completato l’impegnativo secondo livello e ora è sulla buona strada per portare a termine la propria vendetta. Oltre 150.000 giocatori hanno già imparato abbastanza il Kung Fu da battere Yang, il principale antagonista del gioco. Congratulazioni speciali a coloro che sono riusciti a crescere oltre la loro vendetta e ora hanno raggiunto Wude, il vero finale del gioco.

Pierre Tarno, Executive Producer di Sloclap, ha dichiarato:

Siamo entusiasti dell’accoglienza di Sifu sia da parte dei fan che della stampa. Ci siamo proposti di creare un autentico gioco d’azione Kung Fu che rendesse omaggio ai nostri film di Kung Fu preferiti. Siamo grati ai nostri fan in tutto il mondo, ma siamo particolarmente onorati dall’incredibile accoglienza che il gioco ha ricevuto in Cina. Questo tipo di ricezione in Cina è stata, per noi, un modo per comprendere la reale cifra del successo del gioco e sapere che si tratta del segmento più grande delle nostre vendite al di fuori del Nord America, unito alle recensioni positive dei critici cinesi, significa tantissimo per noi.

Sifu è ambientato in un dettagliato paesaggio urbano di una fittizia città cinese, dove dovrai svelare un antico mistero affrontando una serie di ardui duelli che porteranno al limite le tue capacità. Per avere la meglio in una situazione che appare disperata, dovrai fare affidamento a tutte le tue conoscenze di Kung Fu e a un ciondolo magico in grado di riportarti in vita in caso di sconfitta. Il costo della magia, però, non è banale, e ogni volta che tornerai dal mondo dei morti invecchierai sensibilmente. Il tempo è il prezzo per ottenere la tua vendetta.