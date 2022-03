AGON by AOC presenta il primo monitor dedicato a League of Legends

AGON by AOC, uno dei brand leader mondiali di monitor gaming e accessori IT, ha collaborato con Riot Games per presentare il primo monitor ispirato a League of Legends e alla sua iconica tecnologia Hextech. L’AGON PRO AG275QXL AGON League of Legends Edition ha un design unico e caratteristiche speciali create appositamente per l’esperienza MOBA. L’AG275QXL sarà disponibile dall’inizio del 2022.

League of Legends è il gioco per PC più giocato al mondo con milioni di giocatori che lavorano insieme in una competizione ad alta posta in gioco. AGON by AOC ha creato il primo monitor specificamente progettato per portare la migliore esperienza del rift ai giocatori di tutto il mondo con caratteristiche uniche come l’illuminazione reattiva agli eventi in-game. I giocatori del famoso titolo noteranno immediatamente lo stile distinto dell’AG275QXL con il suo eccitante design ispirato a Hextech che unisce il mondo della magia e della tecnologia.

Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management di AOC International Europe, ha dichiarato:

Siamo entusiasti della nostra partnership con Riot Games e di avere l’opportunità di combinare la nostra esperienza in tecnologia dedicata ai monitor con la magia di League of Legends, portando un prodotto emozionante per i fan di League of Legends.

‘AG275QXL offre caratteristiche eccezionali come la modalità League of Legends, il LoL QuickSwitch, esclusivi suoni di accensione e spegnimento, Light FX Sync e il design LoL Signature OSD. Il rivoluzionario AGON PRO AG275QXL League of Legends Edition sarà disponibile da marzo 2022 a un prezzo consigliato di €539,00.