Sonic the Hedgehog 2: nuovo trailer del film

Paramount Pictures e SEGA hanno pubblicato un nuovo trailer di Sonic the Hedgehog 2, secondo episodio della saga cinematografica live-action tratta dal celebre gioco con il porcospino blu. Il filmato, dal titolo “Blue Justice” mostra il protagonista Sonic scontrarsi contro Knuckles. Ricordiamo che il film uscirà nelle sale italiane il 7 aprile.

Questa la descrizione sul sito ufficiale:

Il porcospino blu preferito del mondo è tornato per un’avventura al livello successivo in SONIC THE HEDGEHOG 2. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare che ha ciò che serve per essere un vero eroe. La sua prova arriva quando il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con il suo compagno, Tails, e insieme si imbarcano in un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate. Dai registi dietro The Fast and the Furious e Deadpool, SONIC THE HEDGEHOG 2 vede il ritorno di James Marsden, Ben Schwartz come voce di Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey, insieme alle nuove aggiunte Shemar Moore, con Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.

Lasciandovi al trailer italiano qui sotto, vi ricordiamo che è già in produzione il terzo capitolo.