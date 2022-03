Hitman Sniper The Shadows: trailer per il lancio odierno

Oggi 3 marzo esce ufficialmente Hitman Sniper The Shadows, nuovo titolo free-to-play per dispositivi mobile (Android e iOS) tratto dal franchise dell’assassino. Per l’occasione Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le informazioni del gioco attraverso il sito ufficiale:

Hitman Sniper: The Shadows è un gioco di ruolo d’azione con trama originale, ambientato nel mondo di Hitman. Il gioco racconta gli eventi successivi alla scomparsa dell’Agente 47.

Nei panni di un membro delle Shadows, dovrai svolgere incarichi in tutto il mondo, eliminare bersagli con soluzioni furtive e creative, affrontare rivali spietati e migliorare la tua reputazione fino a diventare un agente d’élite della International Contract Agency (ICA).

Caratteristiche:

ELIMINA I BERSAGLI IN TANTISSIMI MODI CREATIVI

Sfrutta l’ambiente per colpire furtivamente, attirare i nemici, sbarazzarti dei bersagli o far sembrare accidentale la loro morte.

UNISCITI AD ALTRI GIOCATORI NELL’ARENA

Competi contro altri giocatori e migliora la tua reputazione sfruttando abilità e strategia

Ci sono sei agenti selezionabili, ognuno con la sua arma e la sua abilità speciale:

Stone

ABILITÀ SPECIALE:

TIMED PROXIMITY MINE

ARMA:

PRECISION GLOBAL MCAX

Knight

ABILITÀ SPECIALE:

HEADSHOT MASTER

ARMA:

SINTAC INC. S200

Kolzak

ABILITÀ SPECIALE:

CONTAGION ROUND

ARMA:

MARINCORP TARRAGON SVD

Espelho

ABILITÀ SPECIALE:

INCENDIARY ROUNDS

ARMA:

YHK TIA NRF-114N

Soji

ABILITÀ SPECIALE:

ACID ROUND

ARMA:

RAIFURU K65 TACTICIAN

Kiya

ABILITÀ SPECIALE:

LIGHTNING ROUND

ARMA:

DESERT BALLISTICS, VGA-T2

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Hitman Sniper The Shadows.