Ghostrunner: arriva Project_Hel, con trailer

Ghostrunner si aggiorna: da oggi 3 marzo è infatti disponibile il DLC Project_Hel, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Amazon Luna, dopo aver subito un rinvio rispetto all’uscita originale di gennaio. Il nuovo contenuto Vede i giocatori controllare Hel, un boss del gioco base, che scende dalla Dharma Toweri. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Inizialmente pensato come contenuto minore, Project_Hel è poi diventato un DLC corposo, con sei livelli da attraversare mentre si padroneggiano i poteri di Hel attraverso il suo sistema di progressione delle abilità. Ci sono nuovi nemici e boss da combattere, al ritmo di sei sei nuovi brani concessi del musicista elettronico Daniel Deluxe.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del nuovo DLC di Ghostrunner.