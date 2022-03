The Settlers rinviato ad una “data successiva”

A gennaio vi avevamo parlato del ritorno di The Settlers, reboot dello storico strategico creato Volker Wertich. In quella news vi avevamo fatto sapere di come Ubisoft avesse in programma di far uscire il gioco il 17 marzo. Purtroppo, stando agli ultimi aggiornamenti, il gioco è stato rinviato. In un recente aggiornamento, è stato infatti annunciato che il gioco arriverà su PC in una “data successiva”. Analizzando i feedback arrivati dalla beta, gli sviluppatori hanno capito che la qualità non era ancora in linea con la loro visione di gioco: avranno quindi bisogno di più tempo per migliorare il gioco.

Qui sotto potete leggere il messaggio completo da parte degli sviluppatori:

Ciao cari fan di “The Settlers”

La recente Closed Beta è stata una grande opportunità per tutti i giocatori partecipanti di condividere un prezioso feedback sullo stato attuale del gioco, e vorremmo ringraziarvi per il vostro coinvolgimento. Mentre esaminavamo questi feedback, è diventato chiaro al nostro team che la qualità non era ancora in linea con la visione del team. Pertanto, abbiamo preso la decisione di rimandare il lancio del gioco a una data successiva. Il tempo aggiuntivo sarà utilizzato per migliorare ulteriormente il gioco e spingere la qualità come priorità principale per tutti i nostri giocatori. Vi terremo aggiornati a tempo debito e vi daremo maggiori dettagli sulle prossime milestone di The Settlers. Grazie per la vostra continua comprensione e supporto. Il vostro team di “The Settlers”

