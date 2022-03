Tiny Tina’s Wonderlands: annunciata collaborazione tra CORSAIR e 2K

Corsair è lieta di annunciare la collaborazione con 2K, azienda di fama mondiale produttrice di videogiochi, per supportare una ancora più coinvolgente esperienza ludica grazie all’integrazione dell’illuminazione RGB su tutti i dispositivi compatibili con CORSAIR iCUE con l’attesissimo titolo “Tiny Tina’s Wonderlands” di Gearbox Software. I prodotti CORSAIR iCUE sono infatti in grado di offrire esclusivi effetti di illuminazione in tempo reale che estendono l’azione di gioco all’intero sistema iCUE, e sono da oggi implementati anche per il nuovissimo spin-off della serie Borderlands.

Gli utenti in possesso di dispositivi CORSAIR compatibili con software CORSAIR iCUE potranno ammirare i fantastici ambienti e i leggendari effetti di Tiny Tina’s Wonderlands valicare lo schermo attraverso tutti i componenti e le periferiche compatibili iCUE collegati. Che tu stia esplorando le terre alla ricerca del bottino, lanciando potenti incantesimi contro i nemici, o ti sia addentrato nei dungeon, il tuo intero sistema iCUE si illuminerà per riflettere gli eventi del gioco in tempo reale.

“Siamo entusiasti di collaborare con 2K e offrire un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente in Tiny Tina’s Wonderlands”, ha affermato Lauren Premo, Sr. Director of Software and Services presso CORSAIR. “L’integrazione di iCUE offre un’esperienza di gioco davvero travolgente e inedita, e siamo felici di poter esaltare così l’iconica stravaganza di Tiny Tina’s Wonderlands.”

L’integrazione gaming iCUE per Tiny Tina’s Wonderlands sarà disponibile a partire dal 25 marzo, con il lancio del gioco. Per celebrare la collaborazione con 2K, CORSAIR annuncerà un concorso a premi per vincere un PC personalizzato ispirato a Tiny Tin’s Wonderlands, insieme a una copia del gioco e un set di periferiche CORSAIR. Per termini e condizioni del concorso, visita www.corsair.com/tiny-tinas- wonderlands.