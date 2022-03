HearthStone: il prossimo evento di Lobby Legends sarà Noblegarden

Il secondo evento dell’anno competitivo di HearthStone, in particolare del Battlegrounds: Lobby Legends si chiamerà Noblegarden e si svolgerà il 14 e il 15 maggio. I 16 dei migliori giocatori in modalità Classificata entro la fine di questo mese di Americhe, Asia Pacifica ed Europa verranno invitati ad un torneo di qualificazione da 48 giocatori che purtroppo si terrà fuori onda il 30 aprile. Da lì, i migliori 12 giocatori si uniranno ai 4 della Cina per cercare di ottenere una fetta del montepremi da 50.000 Dollari su YouTube e Twitch.

Come nei precedenti eventi i giocatori potranno trasmettere in co-streaming le loro partite durante l’evento Lobby Legends ma, cercando di coinvolgere ancora più membri della community sarà possibile per tutti gli utenti ritrasmettere l’evento, condividendolo con più persone possibili all’interno della fan base.

Per farlo bisogna compilare questo modulo prima del 21 marzo in modo da essere abilitati a trasmettere come co-streamer l’evento Raid Leaders e prima del 2 maggio per Noblegarden. Verranno valutate tutte le richieste e scegliti i candidati più originali, appassionanti e divertenti ogni evento di Lobby Legends.

Il primo evento di Battlegrounds: Lobby Legends sarà, Raid Leaders, seguito subito dopo da Noblegarden. Per tutti i fans, nell’attesa, sono già iniziati gli esports delle altre modalità competitive di Heartstone, con la prima stagione dei Grandmasters e con l’imminente inizio dei Masters Tour Ruins of Alterac. Per tutte le informazioni sulla nuova modalità del gioco da carte di Blizzard basta leggere il regolamento ufficiale del torneo Battlegrounds: Lobby Legends che sarà utilizzato anche in Noblegarden.